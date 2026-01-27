Via Cussignacco riaperta al traffico

La strada di Via Cussignacco è stata riaperta al traffico dopo la chiusura di ieri, causata da un cedimento fognario. La ripresa della circolazione permette di ripristinare la normale viabilità nella zona, garantendo maggiore sicurezza e fluidità per automobilisti e residenti. La riapertura si è resa possibile grazie agli interventi di riparazione e sicurezza effettuati prontamente.

Era stata chiusa ieri a causa di un cedimento fognario. Stamattina i lavori di Cafc hanno consentito di ripristinare la viabilità Già da stasera si potrà nuovamente percorrere via Cussignacco, dopo la chiusura di ieri a causa di un cedimento fognario. Stamattina Cafc, l'ente che gestisce la rete idrica della città, è intervenuta con i lavori necessari a risolvere la situazione, riparando la perdita e ripristinando il manto stradale. Durante le operazioni, il servizio idrico non è stato interrotto per nessuna utenza.

