Vi svelo le mie scomode verità

"Scomode verità e tre storie vere" domani sera (ore 21.15) al Teatro Goldoni di Corinaldo. La stagione realizzata da Comune e Amat ospita Giampaolo Morelli, protagonista di uno spettacolo scritto insieme a Gianluca Ansanelli, e con la partecipazione musicale in scena del maestro Sergio Colicchio. Biglietti e informazioni: 3386230078); circuito Amat (0712072439) e su vivaticket.com. Morelli si racconta al pubblico in un ‘comedy speech’ irriverente e caustico, mescolando aforismi, fulminanti considerazioni, ironia e aneddoti di vita vissuta, che danno vita a un suo ‘ritratto’ sincero e inedito. Morelli, ma quali sono le ‘scomode verità’ di cui parla? "In realtà sono tutte quelle cose che ognuno di noi deve affrontare nella vita quotidiana: le piccole seccature, le difficoltà, le umane debolezze, i tic, le ossessioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mercoledì 28 gennaio, il Teatro Goldoni di Corinaldo ospiterà lo spettacolo “Scomode verità e tre storie vere” di Giampaolo Morelli, scritto con Gianluca Ansanelli.

