Versamenti contributivi con codice MACS | estensione anche alla Gestione dipendenti pubblici Messaggio INPS

L’INPS ha annunciato l’estensione del codice “MACS” ai versamenti per la Gestione dipendenti pubblici. Questa novità semplifica le operazioni di contribuzione, garantendo maggiore efficienza nel processo di pagamento. La modifica riguarda anche i versamenti ex INPDAP, migliorando la gestione delle contribuzioni per i dipendenti pubblici.

Con il messaggio n. 263 del 27 gennaio 2026, l’INPS ha annunciato l’estensione dell’utilizzo del codice standardizzato “MACS” anche ai versamenti destinati alla Gestione dipendenti pubblici (ex INPDAP). Il provvedimento si inserisce nel quadro normativo delineato dal nuovo Testo Unico in materia di versamenti e riscossione (d.lgs. n. 332025), che rafforza il ricorso a strumenti tracciabili e standardizzati per la gestione dei flussi contributivi da parte delle pubbliche amministrazioni. “MACS” è l’acronimo di Mandato Amministrazioni centrali dello Stato. Introdotto originariamente per altre gestioni contributive, il codice consente l’allineamento automatico tra importi versati tramite mandati di tesoreria e le denunce contributive mensili.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

