In questa notizia si racconta di una minaccia seria da parte di Adriano, che si dice disposto a cercare qualcuno in seguito a una truffa subita dalla madre. La vicenda evidenzia come questioni familiari possano assumere toni più severi, sottolineando l’importanza di risolvere le controversie con rispetto e attenzione.

“È meglio che restituisci i soldi, perché verrò a cercarti. Con la mamma, la nonna e la famiglia non si scherza”. A parlare è Adriano, ex stella del calcio brasiliano e dell’Inter, dopo una truffa subita dalla madre, raggirata da un impostore che si è finto proprio l’Imperatore. Una truffa fatta con l’intelligenza artificiale e un numero di telefono fittizio. A lanciare l’allarme è stato proprio l’ex attaccante dell’Inter, che sui social – tramite un video e uno screenshot di una chat – ha raccontato la vicenda. Un impostore, fingendo di essere proprio Adriano, è riuscito a convincere la madre dell’ex calciatore a effettuare un bonifico di oltre 15mila reais, circa 2. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Verrò a cercarti, con la famiglia non si scherza. Ti do 24 ore”: la rabbia di Adriano dopo la truffa subita dalla mamma

In un episodio recente, la madre dell'ex calciatore Adriano è stata vittima di una truffa attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale.

