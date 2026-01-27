Vede i carabinieri e scappa | pusher di paese trovato con 1.500 euro di cocaina

Un giovane marocchino di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri di Ghedi dopo aver tentato di scappare al loro passaggio. L’uomo, trovato con circa 1.500 euro di cocaina, ha provato a nascondersi appena ha visto i militari, ma è stato subito fermato. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno trovato droga e denaro.

Ha visto la pattuglia dei carabinieri e ha provato a scappare. È finita male per un giovane marocchino di 25 anni, arrestato dai militari di Ghedi durante un normale servizio di pattugliamento.L'uomo, notato mentre si aggirava con fare sospetto, ha cercato di dileguarsi alla vista della pattuglia.

