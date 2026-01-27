Vannacci deposita un nuovo simbolo

Roberto Vannacci ha depositato il 24 gennaio il suo nuovo simbolo “Futuro Nazionale” all'Ufficio Brevetti dell’Unione Europea. La notizia circola tra gli ambienti politici e sui social, mentre si attende di capire se il simbolo sarà adottato ufficialmente o meno. Vannacci non ha ancora commentato pubblicamente la mossa, ma l’atto ha già suscitato reazioni e curiosità.

