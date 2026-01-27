Valentino successione a corte | il ‘custode’ del mito il compagno della maturità il nipote ingegnere l’ambasciatore e gli eredi spirituali

Valentino rappresenta un’eredità di grande valore, gestita da figure di rilievo che ne preservano il patrimonio e la storia. La successione a corte illustra il rispetto e la cura con cui si tutela il mito, tra beni materiali e spirituali. Questi custodi contribuiscono a mantenere vivo il prestigio del marchio, garantendo continuità e valore nel tempo, attraverso un’impostazione sobria e professionale.

Ai funerali di Valentino, nelle prime file, composte con una gerarchia rigida come quella di una corte rinascimentale, sedevano i custodi del tempio: non solo Giancarlo Giammetti, l’architetto del mito, ma una costellazione di figure che ora si trovano a gestire un’eredità stimata in oltre 1,5 miliardi di euro, fatta di castelli, yacht, opere d’arte e memorie inestimabili. Le figure chiave di questa successione sono Bruce Hoeksema, il compagno della maturità; Piero Villani, il nipote ingegnere e custode dei beni tangibili; Carlos Souza e i suoi figli, Sean e Anthony, eredi spirituali di uno stile di vita che non ammette sciatteria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il patrimonio di Valentino Garavani, stimato intorno a 1,5 miliardi di euro, comprende beni di lusso e una vasta collezione d’arte.

Il testamento di Valentino Garavani, scomparso a 93 anni, rivela potenziali eredi e destinazioni del suo patrimonio, stimato intorno a 1,5 miliardi di euro.

