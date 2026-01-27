Valentino e Vernon Hoeksema sono al centro di una vicenda legata al fallimento di Atelier Realm, azienda nota per le borse di lusso VBH. A quasi un anno dalla decisione del Tribunale di Roma, si apre una questione importante riguardo all’eredità e alle implicazioni legali che coinvolgono i beni e il patrimonio del compagno di Valentino. Una situazione che richiede attenzione e analisi approfondite per comprendere le future conseguenze.

Il 29 gennaio 2025, quasi un anno fa, il Tribunale di Roma ha chiuso il fallimento di Atelier Realm, l’azienda che produceva le borse di lusso VBH fondate da Vernon Bruce Hoeksema, compagno di Valentino Garavani. Dopo sei anni di procedura, i creditori hanno ricevuto quanto spettava loro: cosa significa questo epilogo per l’eredità dello stilista scomparso il 19 gennaio all’età di 93 anni? Vernon Bruce Hoeksema, 68 anni, designer americano che ha condiviso la vita con Valentino per decenni, aveva creato un marchio che prometteva molto. Le sue borse in pitone, coccodrillo e pellami pregiati, alcune vendute ancora oggi a 14mila euro, sono finite sulle braccia di Michelle Obama, Jennifer Lopez e Sarah Jessica Parker. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Valentino e il crac dell’azienda di borse del compagno Hoeksema: come cambierà la questione eredità?

Approfondimenti su Valentino Garavani

Durante i funerali di Valentino, Vernon Bruce Hoeksema ha pronunciato un commovente discorso, esprimendo gratitudine piuttosto che addio.

Valentino ricorda Bruce Hoeksema, suo ex compagno, con parole di affetto: «Una vita condivisa che continua a vivere in ogni mio giorno».

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Valentino Garavani

Argomenti discussi: Valentino, il crac delle borse da 14 mila euro del compagno Hoeksema e il rebus eredità: chi sono i 5 probabili eredi; Valentino, il crac delle borse da 14 mila euro del compagno Hoeksema e il rebus eredità: chi sono i 5 probabili eredi; Popolare di Bari, ex vertici condannati a pagare 122 milioni per il crac.

Valentino, il rebus dell’eredità: il crac delle borse di lusso, i cinque nomi chiave, il nodo Hoeksema, il conto a Londra e il...Borse da 14 mila euro, un fallimento durato sei anni, conti all’estero e un’eredità senza eredi diretti. La morte di Valentino ... msn.com

Valentino, il crac delle borse da 14 mila euro del compagno Hoeksema e il rebus eredità: chi sono i 5 probabili erediLe star clienti di VBH: da Michelle Obama a Gwyneth Paltrow. L’attesa per la successione dello stilista. Il nodo della liquidità. Il conto alla Coutts, la banca dei reali britannici ... msn.com

Valentino, il crac delle borse da 14 mila euro del compagno Hoeksema e il rebus eredità: chi sono i 5 probabili eredi x.com

Borse da 14 mila euro, un fallimento durato sei anni, conti all’estero e un’eredità senza eredi diretti. La morte di Valentino Garavani apre un dossier complesso, dove il dolore si intreccia a numeri, patrimoni e successioni da chiarire. - facebook.com facebook