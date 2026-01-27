Vacanze forzate per beneficenza

Da lanazione.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La compagnia teatrale ‘Prato e Dintorni’ ripropone la commedia in vernacolo fiorentino

La compagnia teatrale ‘Prato e dintorni’ torna in scena con la commedia in vernacolo fiorentino in tre atti " Vacanze forzate " di Antonella Zucchini, regia di Serena Ballini. Gli spettacoli saranno rappresentati al teatro Vittoria (via Leonello Maiani,2B) sabato 21 e sabato 28 febbraio alle 21; domenica 22 febbraio e domenica 2 marzo alle 16.30. È una divertente commedia ambientata a Viareggio negli anni Sessanta che racconta le vicende di due famiglie: una nobile, ma senza un soldo; l’altra di fruttivendoli, ma molto benestanti che si trovano "forzatamente, per un disguido," a trascorrere le vacanze nello stesso villino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

vacanze forzate per beneficenza

© Lanazione.it - "Vacanze forzate" per beneficenza

Approfondimenti su Prato e dintorni

Ravenna Tour de force poi vacanze forzate

Le «vacanze forzate» dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi, i vuoti di memoria e le versioni opposte: perché Laura Casagrande è indagata

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Prato e dintorni

Argomenti discussi: Vacanze forzate per beneficenza.

vacanze forzate per beneficenzaVacanze forzate per beneficenzaLa compagnia teatrale ‘Prato e dintorni’ torna in scena con la commedia in vernacolo fiorentino in tre atti Vacanze ... lanazione.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.