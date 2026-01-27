Va potenziato il trasporto pubblico alla Torraccia

La qualità del trasporto pubblico nella zona della Torraccia richiede miglioramenti per garantire servizi più efficienti e affidabili. I consiglieri comunali di Fratelli d’Italia hanno presentato un’interpellanza all’Amministrazione per evidenziare le criticità e promuovere interventi adeguati. Un intervento necessario per migliorare la mobilità e rispondere alle esigenze dei cittadini della zona.

I consiglieri comunali di Fratelli d'Italia hanno presentato un'interpellanza all'Amministrazione comunale per denunciare le criticità del trasporto pubblico nella zona della Torraccia. Secondo i consiglieri, la crescita demografica del quartiere non è stata accompagnata da un adeguato sviluppo dei servizi essenziali, in particolare dei collegamenti con il trasporto pubblico locale, con evidenti disagi per i residenti. "La Torraccia è un quartiere in forte espansione, ma continua a soffrire una carenza strutturale di collegamenti con il trasporto pubblico – dichiarano –. È inaccettabile che in una zona così popolosa i cittadini siano costretti a rinunciare all'utilizzo dei mezzi pubblici per la mancanza di fermate e collegamenti adeguati".

