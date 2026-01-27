Usaimmigrazione | il 53% boccia Trump

La maggioranza degli americani, secondo un sondaggio Reuters-Ipsos, disapprova la politica di Donald Trump sull’immigrazione, con il 53% di opinioni negative. Questi dati riflettono un'opinione pubblica critica nei confronti delle misure adottate dall'ex presidente in tema di immigrazione negli Stati Uniti.

3.48 La maggioranza degli americani, il 53% disapprova la politica sugli immigrati di Donald Trump:lo rivela un sondaggio Reuters-Ipsos condotto dal 23 al 25 gennaio. Il 39% invece la promuove, in calo dal 41% di un mese fa. Il minimo storico del mandato di Trump arriva dopo le retate ICE, le due vittime e gli scontri di Minneapolis, con il 58% che ritiene che gli agenti siano "andati troppo oltre". L'approvazione complessiva del presidente scende al 38%, ma resta superiore a quella di Biden sul tema dei migranti.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il presidente Donald Trump ha annunciato una nuova stretta sulle politiche migratorie statunitensi, introducendo restrizioni più rigide sull’ingresso di cittadini stranieri, inclusi i palestinesi.

Trump 'La politica sull'immigrazione in Europa è un disastro'

Usa, i raid anti-immigrazione spaventano le multinazionali straniere. A rischio gli investimenti (e gli obiettivi economici dello stesso Trump)Faremo molte altre operazioni nelle fabbriche. Le parole di Tom Homan, il border czar della Casa Bianca, illuminano la strategia dell’amministrazione Trump dopo il raid alla fabbrica Hyundai di ... ilfattoquotidiano.it

Immigrazione, in Usa è caccia ai clandestini. Il vicecapo dello staff di Trump: «Tremila arresti al giorno»NEW YORK - «Tremila arresti al giorno». Tocca a Stephen Miller, vicecapo dello staff e mente trumpiana in materia di immigrazione, concettualizzare le istanze della base. Ha chiesto alla polizia ... corriere.it

Ormai il #Pd italiano sembra quello americano: a corto di argomenti #Schlein e compagni parlano solo di Usa. Dalla #Groenlandia alla polizia anti immigrazione di Donald, è tutto un " #Meloni dica qualcosa" x.com

Il professore emerito di filologia dell'università di Bari risponde alle domande sugli Usa in tv e paragona l’agenzia federale contro l’immigrazione alle squadracce fasciste: “Una dittatura camuffata” - facebook.com facebook