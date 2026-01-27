La tempesta artica che sta colpendo gli Stati Uniti ha causato almeno 30 vittime. Le condizioni meteorologiche estreme, con temperature percepite fino a -31°, hanno portato a incidenti e situazioni di emergenza in diverse aree del paese. La situazione continua a essere critica, con interventi di soccorso in corso per gestire le conseguenze di questa ondata di freddo intenso.

Sono saliti ad almeno 30 i morti nella tempesta artica che si sta abbattendo sugli Stati Uniti. Il bilancio delle vittime è aumentato dopo che due persone sono state investite da spazzaneve in Massachusetts e Ohio. I morti nella tempesta. Incidenti mortali con slittini hanno ucciso due adolescenti in Arkansas e Texas, mentre a Emporia, in Kansas, la polizia ha trovato una insegnante di 28 anni morta nella neve dopo che era stata vista uscire da un bar senza cappotto e telefono. A New York City, le autorità hanno dichiarato che otto persone sono state trovate morte all’aperto durante il gelido fine settimana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Usa, tempesta artica fa 30 morti: temperature percepite fino a -31°

Approfondimenti su Usa TempestaArtica

Una tempesta artica ha attraversato gli Stati Uniti, causando condizioni meteorologiche estreme e perdite umane.

Una forte tempesta di neve e gelo si sta abbattendo sugli Stati Uniti, con temperature che raggiungono fino a -46°C.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Usa TempestaArtica

Argomenti discussi: Tempesta artica negli Usa, almeno 30 morti: continua il crollo delle temperature; Tempesta artica sugli Usa. Voli cancellati, blackout e gelo; Usa, maltempo e gelo: 22 Stati in emergenza per tempesta artica. Voli cancellati. FOTO; Tempesta artica negli Usa: almeno 18 morti.

La tempesta artica sferza gli Stati Uniti: 30 vittime e migliaia di voli cancellatiTemperature fino a -31°C, mezzo metro di neve e città bloccate. Stato d'emergenza in 20 Stati. Bambini morti in incidenti con slittini. ilfattoquotidiano.it

La tempesta artica negli Usa, i morti sono almeno 29: 600mila case senza elettricitàSale il bilancio dei morti per la tempesta artica che ha travolto gli Stati Uniti. Secondo i media sono almeno 29, di cui cinque a New York nel fine settimana. gds.it

#Usa, violenta tempesta di neve: almeno 27 morti in tutto il Paese x.com

PIANETA TERRA La tempesta invernale storica che ha paralizzato gli USA: cosa ci insegna davvero” Una tempesta invernale definita “storica” ha colpito vaste aree degli Stati Uniti, portando nevicate eccezionali, blackout diffusi e condizioni di viaggio estrema - facebook.com facebook