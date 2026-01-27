Usa ondata di freddo | almeno 30 vittime

La forte ondata di freddo negli Stati Uniti ha causato almeno 30 vittime, secondo le ultime stime. La tempesta artica continua a colpire vaste aree, creando condizioni di estrema emergenza e difficoltà per le popolazioni coinvolte.

15.45 Non accenna a fermarsi la tempesta artica che sta flagellando gli Usa. Sale il bilancio dei morti,sarebbero almeno 30. Neve,ghiaccio,vento e pioggia gelata sugli Usa,dal Texas al New England. Temperature percepite -45 gradi. Gravi ripercussioni sul traffico aereo:scali quasi fermi a New York, Washington e Boston. Cancellati oltre 19 mila voli da e verso gli Stati Uniti. Un milione di residenti senza elettricità,soprattutto nel sud. Quasi 90 milioni di persone in allerta per l'emergenza meteo.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Usa Ondata di Freddo

Una sparatoria si è verificata nei pressi della Brown University di Providence, causando almeno 20 feriti.

Una sparatoria si è verificata nei pressi della Brown University di Providence, causando almeno due vittime e otto feriti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Tempesta di neve su New York: città paralizzata dal freddo

Ultime notizie su Usa Ondata di Freddo

Argomenti discussi: Usa, maltempo e gelo: 22 Stati in emergenza per tempesta artica. Voli cancellati. FOTO; Artico caldo, continente freddo: Gli USA si preparano al gelo polare; Tempesta storica negli USA: oltre 9mila voli cancellati; Gli Usa nella morsa del gelo: 18 morti e un milione al buio. La deformazione del vortice polare.

Ondata di gelo storica negli USA, le conseguenze in ItaliaSta facendo discutere l'ondata di gelo e neve in azione negli Stati Uniti. Certamente parliamo di un settore del mondo particolarmente avvezzo alle ondate ... meteogiornale.it

Tempesta di gelo e neve negli USA: almeno 21 vittime, 1 milione senza elettricitàNon accenna a diminuire la morsa del gelo che sta stringendo gran parte degli Stati Uniti. Un’ondata di freddo e neve tra le più intense degli ultimi anni, per estensione e potenza, continua a colpire ... inmeteo.net

Ondata di gelo e neve negli Usa, 29 morti e migliaia di voli cancellati - facebook.com facebook

A seguito dell'ennesimo civile americano ucciso dall'ICE, negli Usa cresce l'ondata di proteste e anche le personalità pubbliche del mondo dello spettacolo usano la propria voce x.com