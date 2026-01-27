Usa da luglio agenti Ice e Border Patrol hanno aperto il fuoco 16 volte | tre morti e dieci feriti nessun agente indagato

Dal luglio scorso, gli agenti del Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti hanno aperto il fuoco sedici volte durante operazioni contro immigrati o proteste, causando tre morti e dieci feriti. La frequenza di queste azioni solleva interrogativi sulla gestione delle operazioni e sulla sicurezza delle persone coinvolte.

Dal luglio scorso gli agenti federali del Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti hanno aperto il fuoco sedici volte durante operazioni contro immigrati o nel corso di proteste legate alle loro attività. Il bilancio è pesante: tre persone uccise e almeno dieci ferite, tra cui quattro cittadini americani. In tutti questi casi, come avvenuto anche nelle recenti sparatorie di Minneapolis che hanno portato alla morte di Renee Good e Alex Pretti, l’amministrazione Trump ha dichiarato pubblicamente che l’operato degli agenti era giustificato ancora prima della conclusione delle indagini. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Border Patrol e ICE sono due enti statunitensi coinvolti nella gestione dell’immigrazione, ma con ruoli distinti.

Nella giornata del 8 gennaio 2026 a Minneapolis, un'operazione condotta da un agente dell'Ice ha portato alla tragica morte di una donna di 37 anni, colpita durante un intervento.

