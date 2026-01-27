Us Città di Fasano inizia al meglio il 2026 del settore giovanile biancazzurro

L’Us Città di Fasano ha avviato con successo il 2026 nel settore giovanile, ottenendo risultati positivi con le squadre Under 19, Under 17 e Under 15 nei rispettivi campionati nazionali e regionali. La crescita delle giovani leve conferma l’impegno del club nello sviluppo del settore giovanile e nel promuovere il talento locale.

FASANO - È iniziato alla grande il 2026 del settore giovanile dell'Us Città di Fasano, sempre vittorioso nelle prime uscite del nuovo anno sia con l'Under 19, impegnata nel Campionato Nazionale Juniores, che con le formazioni Under 17 ed Under 15, interessate dai rispettivi campionati regionali.

