Uomo ucciso a Rogoredo la famiglia non crede al poliziotto | La sua versione non convince Il fratello persona offesa | cosa succede ora

In seguito alla vicenda di Rogoredo, la famiglia di Abderrahim Mansouri esprime dubbi sulla versione fornita dalla polizia. La morte del giovane marocchino, avvenuta durante un controllo, ha sollevato interrogativi sulla ricostruzione degli eventi. Restano da chiarire i fatti e le circostanze che hanno portato all'intervento delle forze dell'ordine, mentre si attendono nuovi sviluppi.

La versione del poliziotto che ha sparato e ucciso Abderrahim Mansouri, il 28enne marocchino morto nel quartiere Rogoredo a Milano nel corso di un servizio di controllo anti droga con altri agenti, non convince la famiglia della vittima. Il fratello di Mansouri, rappresentato dall'avvocata Debora Piazza, ha infatti depositato la nomina come persona offesa nell'inchiesta. La famiglia, da quanto riferito, vuole che venga «accertata tutta la verità, perché non convince affatto la versione resa dall'agente sulla dinamica di quanto accaduto», ossia che il 28enne abbia puntato una pistola contro e lui avrebbe sparato come reazione per difendersi. 🔗 Leggi su Leggo.it

Durante l'interrogatorio di oggi, un poliziotto ha fornito la sua versione dei fatti in merito all'omicidio di un 28enne avvenuto durante un’operazione antidroga a Rogoredo.

L'articolo fornisce i dettagli sull’incidente avvenuto a Rogoredo, Milano, dove un uomo di 28 anni ha perso la vita.

Argomenti discussi: Giovane ucciso al Parco Rogoredo, il poliziotto che ha sparato è indagato per omicidio volontario; Milano, 28enne ucciso da agente a San Donato. Aveva una pistola a salve; Milano, ventenne ucciso dalla polizia a Rogoredo; Sparatoria a Milano, poliziotto apre il fuoco: morto un uomo di 28 anni.

