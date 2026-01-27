Università il Senato accademico trasloca per la protesta dei collettivi e Prandi smentisce | Nessuna pressione
L'Università di Torino ha dovuto spostare temporaneamente il Senato accademico a causa di una protesta studentesca. Gli studenti dei collettivi hanno manifestato davanti al rettorato, chiedendo chiarimenti sulla chiusura di due giorni, mentre la rettrice Cristina Prandi ha smentito eventuali pressioni. La situazione evidenzia le tensioni tra studenti e amministrazione, senza tuttavia compromettere il normale svolgimento delle attività universitarie.
Gli studenti dei collettivi universitari hanno trovato la porta del Senato accademico chiusa. Stamattina, 27 gennaio, si sono dati appuntamento per un presidio al rettorato dell'Università di Torino (Unito) per chiedere conto alla rettrice, Cristina Prandi, della chiusura per due giorni di.🔗 Leggi su Torinotoday.it
