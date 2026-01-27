Un’eclissi solare totale visibile dall’Italia | oltre sei minuti di buio Ecco quando sarà non nel 2026
Un’eclissi totale di sole sarà visibile dall’Italia il 2 agosto 2027, offrendo oltre sei minuti di oscuramento. Questa occasione rappresenta uno degli eventi astronomici più significativi del secolo, con la durata più lunga della sua categoria e senza rivali fino al 2114. È un fenomeno che merita di essere annotato sul calendario per appassionati e curiosi.
Roma, 27 gennaio 2026 – Eclissi di sole: la data da segnare sul calendario è fissata per lunedì 2 agosto 2027, data dell’ eclissi totale di Sole destinata a entrare nella storia per durata: la fase di totalità supererà i sei minuti e sarà la più lunga del secolo su terra facilmente accessibile, senza rivali fino al 2114. Per oltre sei minuti, in alcune zone del pianeta, il giorno diventerà notte: il Sole sparirà dietro la Luna lasciando visibile soltanto la corona, un anello luminoso che rende le eclissi totali tra i fenomeni naturali più impressionanti osservabili a occhio nudo. Il 2 agosto 2027 l’eclissi sarà visibile anche dall’Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Eclissi solare totale, sarà buio per più di 6 minuti: ecco quando
L’eclissi solare totale prevista per il 2026 offrirà oltre sei minuti di oscurità completa.
Eclissi solare totale: buio magico per 6 minuti, evento storico in Italia
