La tecnica del geographic profiling viene applicata per tracciare l’identikit del noto criminale Unabomber, analizzando anche tracce non convenzionali. Il criminologo spiega come questa metodologia possa contribuire a ricostruire gli spostamenti e il profilo di un soggetto coinvolto in reati complessi. Un approfondimento sul ruolo delle scienze forensi nella risoluzione di casi di particolare rilievo, con il supporto di esperti del settore.

Roma, 27 gennaio 2026 - "Il serialista Unabomber, geographic profiling a Nord Est" con la prefazione di Massimo Bianco, direttore dell'istituto di Scienze forensi. Domingo Magliocca e Rebecca Ester Invernizzi hanno dedicato un libro - di prossima uscita - a un caso che ha riempito per anni le pagine dei giornali, e che a tutt'oggi resta irrisolto. E lo hanno fatto con la lente del geographic profiling. La materia di Magliocca, laurea in Criminologia applicata per l’investigazione della sicurezza e “primo analista italiano con la licenza d’uso dell’applicativo Rigel analyst, sistema di geograpich profiling creato dal professor Kim Rossmo”, come mette in luce la sua biografia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Unabomber nella rete del geographic profiling. Il criminologo: “Ecco il suo identikit su tracce non convenzionali”

Approfondimenti su Unabomber GeoProfiling

Isaac Verona, nato nel 2004, è il nuovo attaccante dell’Hellas Verona proveniente dall’Atletico Mineiro.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Unabomber GeoProfiling

Argomenti discussi: Atto mirato, voglio capire chi ce l’ha con me danneggiata l’auto di Fabio Zocco, ex capo del pool contro Unabomber; Independence Day su Canale 20, ecco 12 cose che non sapete del celebre film di fantascienza.

Unabomber nella rete del geographic profiling. Il criminologo: Ecco il suo identikit su tracce non convenzionaliDomingo Magliocca con Rebecca Ester Invernizzi ha dedicato un libro - di prossima uscita - a un caso che ha riempito per anni le pagine dei giornali, e che a tutt'oggi resta irrisolto Roma, 27 gennaio ... quotidiano.net