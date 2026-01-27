Unabomber nella rete del geographic profiling Il criminologo | Ecco il suo identikit su tracce non convenzionali
La tecnica del geographic profiling viene applicata per tracciare l’identikit del noto criminale Unabomber, analizzando anche tracce non convenzionali. Il criminologo spiega come questa metodologia possa contribuire a ricostruire gli spostamenti e il profilo di un soggetto coinvolto in reati complessi. Un approfondimento sul ruolo delle scienze forensi nella risoluzione di casi di particolare rilievo, con il supporto di esperti del settore.
Roma, 27 gennaio 2026 - "Il serialista Unabomber, geographic profiling a Nord Est" con la prefazione di Massimo Bianco, direttore dell'istituto di Scienze forensi. Domingo Magliocca e Rebecca Ester Invernizzi hanno dedicato un libro - di prossima uscita - a un caso che ha riempito per anni le pagine dei giornali, e che a tutt'oggi resta irrisolto. E lo hanno fatto con la lente del geographic profiling. La materia di Magliocca, laurea in Criminologia applicata per l’investigazione della sicurezza e “primo analista italiano con la licenza d’uso dell’applicativo Rigel analyst, sistema di geograpich profiling creato dal professor Kim Rossmo”, come mette in luce la sua biografia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
