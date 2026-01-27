Una vita tra visite ed esami | Professionalità umanità e affetto del dottor Durante

Una vita tra visite ed esami racconta l’impegno del dottor Durante, un professionista che, con umanità e dedizione, affronta quotidianamente le sfide di una lunga malattia, offrendo affetto e competenza ai suoi pazienti.

Una giovane diabetica racconta il suo percorso di cura della retinopatia e l'importanza del rapporto medico-paziente. La battaglia per continuare a vedere, grazie all'empatia del primario di oculistica Una vita trascorsa tra i corridoi degli ospedali, tra visite ed esami di controllo, cercando di gestire una patologia che l'accompagna da più di due decenni. È questa la storia di una 29enne che, da quando aveva appena sei anni, convive con il diabete, imparando giorno dopo giorno a farci i conti. Ma il 2024 segna per lei un nuovo, difficile capitolo: la diagnosi di retinopatia diabetica proliferante, una complicanza che minaccia seriamente la sua vista.🔗 Leggi su Brindisireport.it

A Verona, la prenotazione online di visite ed esami medici sta diventando sempre più diffusa, offrendo una soluzione comoda e efficiente durante il periodo natalizio.

Un enorme grazie a tutti gli operatori sanitari e ai volontari ANPAS che, con professionalità e tempestività, hanno salvato una vita sugli spalti del Luigi Ferraris. La presenza del defibrillatore e l'intervento immediato dei soccorritori hanno fatto la differenza.