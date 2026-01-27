Una scuola che immagina il domani | il liceo King racconta il futuro in uno spot fuori dagli schemi

Il liceo Martin Luther King dell’istituto Ambrosini - King si distingue per un approccio innovativo alla comunicazione, offrendo uno sguardo originale sul futuro dell’istruzione. In un contesto spesso caratterizzato da messaggi convenzionali, questa scuola propone una prospettiva diversa, più fresca e autentica, per raccontare la propria visione e i valori educativi che la guidano verso il domani.

In un panorama comunicativo scolastico spesso ingessato da linguaggi ripetitivi e formule standard, la sezione liceo Martin Luther King dell’istituto Ambrosini - King sceglie una strada diversa. È online lo spot “La finestra sul futuro”, un cortometraggio che rinuncia all’elenco delle aule e dei.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Quando un’idea di scuola viene raccontata con visione, e trova spazio anche nel racconto dei media, significa che ha saputo parlare oltre i confini dell’aula. Grazie a chi ha scelto di raccontare il nostro spot e l’idea di futuro che lo attraversa. Ambrosini-King: n - facebook.com facebook