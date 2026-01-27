Questa rete si propone di sostenere gli over nel mondo del lavoro, offrendo opportunità concrete di reinserimento. Il progetto, nato dall’esperienza di ’Ape System’, si basa su iniziative che favoriscono il riscatto personale e professionale, contribuendo a creare un impatto positivo nella vita di chi desidera rimettersi in gioco. Un percorso di solidarietà e speranza, che mette al centro le storie di chi ha saputo rinascere.

Ci sono storie di riscatto che hanno mani nel lavoro e gocce di sudore che scendono dal viso con il ‘sorriso’ dopo le lacrime di un attimo, nel passato. Altre due persone assunte. Non è un semplice bilancio di fine anno quello che Alessandro Ciucci (foto), a nome della cooperativa di comunità APE System, ha condiviso con l’amministrazione comunale. È un diario di bordo fatto di volti e conquiste che vanno oltre il fatturato, affondando le radici in una storia personale di caduta e straordinaria rinascita. Dietro la realtà di Ape System c’è il dramma vissuto nel 2016 da una coppia di coniugi rimasti entrambi senza impiego nel giro di due mesi: lui a 58 anni, lei a 47, con un figlio adolescente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una rete per dare lavoro agli over. Il successo creato da ’Ape System’

