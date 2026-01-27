Una red line in Baires Urbanistica e sostenibilità

La riqualificazione di Corso Buenos Aires a Milano ha portato a un miglioramento della mobilità sostenibile, influenzando le regole della viabilità lungo una delle principali arterie commerciali. Questo intervento mira a promuovere pratiche più sostenibili, contribuendo alla qualità urbana e alla vivibilità dell’area. Una strategia che unisce esigenze di mobilità e rispetto per l’ambiente, senza compromessi sull’efficienza e l’accessibilità.

L’intervento di mobilità sostenibile ha cambiato le regole della viabilità in una delle arterie commerciali di Milano, Corso Buenos Aires. Un cambiamento “urbanistico“ che nasce da un cambiamento culturale: città a misura d’uomo, meno auto, più natura, più biciclette negli spazi a quindici minuti. Con queste ciclabili Milano che punta ad essere sempre più una città internazionale, allineandosi alle altre città europee. Stesse ciclabili si trovano, infatti, in altre città d’Europa. Dopo i primi test a maggio del 2021, sul tratto compreso tra via Scarlatti e Pergolesi, con vasi in cemento a bordo marciapiede a simulare la larghezza della strada per valutarne l’impatto sulla viabilità futura, nel 2023 è stata realizzata (quasi tutta) la prima fase di cantieri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

