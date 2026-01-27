Una preghiera per Cuba

Trump ha sequestrato Maduro e annichilito il Venezuela. Presto, in un modo o nell'altro, farà quel che vuole anche in Groenlandia, depredandola delle materie prime. Quale sarà la prossima vittima? L'Iran? Silvia Andreani via email Gentile lettrice, l'Iran è sotto tiro dal 1979, dal sequestro dell'ambasciata americana a Teheran. Da 47 anni Washington attende di saldare il conto finale. Non a caso nel 2007 il Gen. Wesley Clark rivelò che dieci giorni dopo l'11 settembre 2001 la Casa Bianca aveva un piano per distruggere 7 Paesi in 5 anni, nell'ordine: "Iraq e poi Siria, Libano, Libia, Somalia, Sudan e, per finire, Iran".

