Una pietra d' inciampo per Fulvio De Antoni marinaio internato e morto a Norimberga

In occasione del giorno della memoria, a Chioggia è stata posta una pietra d'inciampo in ricordo di Fulvio De Antoni, marinaio chioggiotto morto a 22 anni nel campo di concentramento di Norimberga nel 1945. La cerimonia ha voluto rendere omaggio alla sua memoria e alla storia di tanti giovani vittime della guerra.

Si è tenuta oggi a Chioggia, in occasione del giorno della memoria, la cerimonia per la posa della pietra d'inciampo in ricordo di Fulvio De Antoni, marinaio chioggiotto morto in un campo di concentramento tedesco il 2 gennaio 1945, a soli 22 anni. Celebrazioni odierne a Chioggia in occasione del Giorno della Memoria: ore 10 arrivo autorità al Municipio, alzabandiera, allocuzioni, corona al Monumento e omaggio alla lapide presso il municipio; posa pietra d'inciampo per Fulvio De Antoni. Il 27 gennaio la città ricorda le vittime della Shoah con una cerimonia ufficiale nel centro storico. In programma anche la posa della pietra d'inciampo dedicata al marinaio chioggiotto Fulvio De Antoni, morto in prigionia.

