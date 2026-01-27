Una pagina importante per Marghera | via del Lavoratore rinasce con nuovi alloggi | VIDEO

La riqualificazione di via del Lavoratore a Marghera rappresenta un intervento importante per il miglioramento dell’edilizia pubblica locale. Promosso dal Comune di Venezia e Insula, il progetto mira a rinnovare gli alloggi e a favorire uno sviluppo sostenibile del quartiere. Questa iniziativa sottolinea l’impegno delle istituzioni nel valorizzare il patrimonio urbano e migliorare la qualità di vita dei residenti.

I lavori, della durata di circa due anni, porteranno alla realizzazione di due nuove palazzine progettate secondo criteri di sostenibilità ambientale e qualità costruttiva A Marghera è iniziato il progetto di riqualificazione dell’edilizia pubblica in via del Lavoratore, promosso dal Comune di Venezia e da Insula. L’intervento prevede l’abbattimento di tre edifici residenziali degli anni Cinquanta, acquisiti dal Demanio e ormai in stato di degrado, per la realizzazione di due nuove palazzine di edilizia residenziale pubblica e co-housing. Le demolizioni sono partite oggi, 27 gennaio, alla presenza dell’assessore Simone Venturini e del presidente di Insula Fabio Raschillà.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

