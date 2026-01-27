La Pallacanestro Reggiana ha subito un’altra sconfitta nelle ultime partite contro Cantù, evidenziando difficoltà nel mantenere la continuità e affrontare le sfide decisive. La squadra, nonostante inizi con buoni segnali, fatica a concludere con successo, perdendo spesso nelle fasi finali delle partite. Questo andamento mette in evidenza le aree di miglioramento e la necessità di trovare strategie più efficaci per evitare ulteriori sconfitte al fotofinish.

Inizia bene, ma finisce malissimo. Con Cantù è arrivata un’altra sconfitta in volata per la Pallacanestro Reggiana che in questa stagione sembra non riuscire a dare continuità ai propri sforzi, ricadendo sempre negli stessi errori. Impossibile non sottolineare come la truppa di Priftis abbia più volte messo assieme buone prestazioni che però sono evaporate sul più bello. Tra campionato e coppe sono addirittura otto le partite perse dai biancorossi in uno scarto da 1 a 4 punti e questo, purtroppo, non può essere sempre un ‘caso’ o ‘colpa degli arbitri’. Il primo campanello d’allarme scattò già a settembre, nel preliminare di ‘Bcl’, dove gli Antwerp Giants si imposero per 81 a 78. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una Hotels, otto le partite perse al fotofinish

Approfondimenti su Hotels Palace

La Pallacanestro Reggiana sembra aver scelto una strada diversa dal principio del “less is more”.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Hotels Palace

Argomenti discussi: La coppia-rivelazione di Porcino al Badia Hill: aprono un hotel a soli 30 anni e ottengono 1 stella Michelin; 'E poi il silenzio', il podcast e la docuserie su Rigopiano; Nove anni fa la tragedia di Rigopiano, la sentenza dell’appello bis è attesa l’11 febbraio; UNA Hotels domina Cedevita e passa ai quarti di finale di Fiba Europe Cup.

Una Hotels, otto le partite perse al fotofinishInizia bene, ma finisce malissimo. Con Cantù è arrivata un’altra sconfitta in volata per la Pallacanestro Reggiana che in questa stagione sembra non riuscire a dare continuità ai propri sforzi, ... ilrestodelcarlino.it

Una Hotels, cosa succede dopo la sconfitta con Cantù: classifica, salvezza e possibili scenariReggio Emilia La Una Hotels, con la battuta di arresto di domenica con l’Acqua S. Bernardo Cantù, si complica la vita: chiuso il primo tempo sul +14 (45-31), Reggio poteva togliersi dalla lotta salvez ... msn.com

'Evacuato il Congress Center di Davos, voci di un incendio in un hotel'. La testimonianza di Lilli Gruber in diretta con Otto e Mezzo #ANSA - facebook.com facebook