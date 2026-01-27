Una favola contro l’Olocausto Il tour della ’formichina Bessy’ nelle scuole della provincia

La 'formichina Bessy' è pronta per il nuovo tour 2026: oggi, nella giornata internazionale della Memoria, incontrerà oltre 160 studenti delle classi quarta e quinta della scuola primaria e prima secondaria di Aulla, dell'istituto comprensivo Dante Alighieri diretto da Silvia Bennati; domani incontrerà gli alunni dell'istituto comprensivo Gandhi di Albiano Magra per poi, prossimamente, proseguire in alcune scuole di Carrara, Saffi e Marconi. Adottata nella Giornata della memoria, dal 2023 la scrittrice Angela Maria Fruzzetti con il suo libro 'Ciao, mi chiamo Bessy', favola ispirata alla vita della senatrice Liliana Segre, edita da Tara editoria, è ospite in diverse scuole del territorio.

