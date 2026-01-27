La Fabbrica delle Candele presenta un calendario di eventi gratuiti da febbraio a maggio, dedicati alle nuove generazioni. L’offerta include attività di musica, teatro, scienza e cultura, pensate per coinvolgere e stimolare il pubblico più giovane. Un’occasione per scoprire e partecipare a iniziative che promuovono l’educazione e l’intrattenimento in un ambiente accessibile e stimolante.

Un programma che guarda alle nuove generazioni e ai loro linguaggi: la Fabbrica delle Candele ha presentato ieri le iniziative gratuite in calendario da febbraio a maggio, tra musica, teatro, scienza e cultura. "Questo – spiega Paola Casara, assessora alle Politiche giovanili – è uno spazio che continua a essere un luogo inclusivo con tanti giovani, lo dimostrano anche le tante richieste di progettualità. Ogni anno vogliamo aggiungere delle novità: inaugureremo sabato alle ore 17 la nuova sala prove musicale. Sarà aperta lunedì, giovedì e sabato dalle ore 16 alle 20 per band, associazioni e scuole di musica, con l’assistenza di un tecnico". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una ’Fabbrica’ di eventi: ecco il calendario

Approfondimenti su Fabbrica Delle Candele

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Fabbrica Delle Candele

Argomenti discussi: Una ’Fabbrica’ di eventi: ecco il calendario; I giovani sono il nostro faro: svelati tre mesi di eventi alla Fabbrica delle Candele; Forlì, Fabbrica delle Candele: presentato il programma inverno-primavera 2026, 4 mesi di eventi per i giovani; La Fabbrica delle Candele di Forlì presenta gli eventi da febbraio a maggio. Casara: Progetti nati dalle richieste dei ragazzi e basati sulle loro esigenze.

I giovani sono il nostro faro: svelati tre mesi di eventi alla Fabbrica delle CandeleAlla Fabbrica delle Candele sta per partire una stagione ricca di appuntamenti, da febbraio a maggio, che uniscono musica, teatro, cultura e sociale, dando spazio alle associazioni del territorio ma a ... forlitoday.it

La fabbrica degli eventi. OIC, 50 anni sul territorio: La qualità nel mondoLa società nata nel 1975 ha celebrato il traguardo con una serata esclusiva. Oltre 250 ospiti alla Fortezza da Basso. Continueremo a innovare. . Cinquant’anni nel segno del territorio e delle donne. lanazione.it

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI ALLA FABBRICA DELLE CANDELE - Ad aprire la rassegna eventi, una novità: l'inaugurazione della sala prove musicale, dove giovani musicisti e aspiranti musicisti, dai 15 ai 34 anni, potranno dare sfogo alla loro creatività - facebook.com facebook