Benicio del Toro, candidato agli Oscar, ha affrontato numerose sfide nella sua carriera, arrivando a quasi rinunciare a un ruolo importante. Questa determinazione è alla base della sua interpretazione nei panni del sensei Sergio St., che gli ha valso la terza nomination. Il suo percorso dimostra come perseveranza e passione possano superare momenti difficili nel mondo dello spettacolo.

L'attore ha ricevuto la sua terza nomination agli Oscar per la sua interpretazione nei panni del sensei Sergio St. Carlos, ma ha quasi dovuto rinunciare al film di Paul Thomas Anderson La scorsa settimana, Benicio del Toro ha ricevuto la sua terza nomination ai Premi Oscar per la sua interpretazione di sensei Sergio St. Carlos in Una battaglia dopo l'altra, ma in molti non sanno che ha quasi dovuto rinunciare al film di Paul Thomas Anderson. "Penso che sia così che è stato realizzato questo film e forse è per questo che sono qui, perché c'erano molti ostacoli con il programma e in alcuni momenti mi sembrava che non sarei riuscito a prenderne parte", ha confessato del Toro, dopo aver ringraziato il regista Paul Thomas Anderson per aver instillato una mentalità . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Una battaglia dopo l'altra, ecco perché Benicio del Toro ha quasi rinunciato al film

Approfondimenti su Benicio Del Toro

Il cinema del 2025 si è distinto per un approccio riflessivo e realistico, affrontando temi attuali e complessi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Benicio Del Toro

Argomenti discussi: Oscar 2026, dominano le nomination I peccatori e Una battaglia dopo l'altra. Tutte le candidature; I film da Oscar arrivano su Sky: Sinners dal 26 gennaio, Una battaglia dopo l'altra è in Primafila; Golden Globe 2026, vince Una battaglia dopo l’altra; Una battaglia dopo l'altra, il 4K UHD e il look da western del film di Paul Thomas Anderson.

Una battaglia dopo l'altra, ecco perché Benicio del Toro ha quasi rinunciato al filmL'attore ha ricevuto la sua terza nomination agli Oscar per la sua interpretazione nei panni del sensei Sergio St. Carlos, ma ha quasi dovuto rinunciare al film di Paul Thomas Anderson ... movieplayer.it

I peccatori contro Una battaglia dopo l'altra: candidature Oscar da record ma qual è il migliore? La recensioneMai visto niente del genere: 16 nomination, record assoluto per il film di Coogler. Tredici per quello di Anderson. Pregi e difetti di entrambi ... spettacoli.tiscali.it

ULTIMA PROIEZIONE | PLURIPREMIATO AI GOLDEN GLOBE 2026 UNA BATTAGLIA DOPO L’ALTRA One Battle After Another di Paul Thomas Anderson (USA | 2025) drammatico, thriller, azione | durata 170 min. con Leonardo DiCaprio, Benicio Del Tor - facebook.com facebook

Ha conquistato pubblico e critica di tutto il mondo. E la scorsa notte ha aperto in grande stile la stagione dei premi. "Una battaglia dopo l'altra" ha illuminato la notte dei Golden Globes, vincendo quattro riconoscimenti! L'opera di Paul Thomas Anderson, asso x.com