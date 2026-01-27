Un tuffo nel teatro emozionale di Fabio La Rosa | open day a Torregrotta
La scuola La fonte dell’attore di Torregrotta invita a partecipare all’Open day di domenica 1 febbraio alle ore 17, un’occasione per scoprire il teatro emozionale di Fabio La Rosa. L’evento è aperto a tutti coloro interessati al mondo della recitazione e alle attività formative offerte dalla struttura. Un momento di ascolto e approfondimento dedicato a chi desidera avvicinarsi al teatro e alle sue emozioni.
Domenica 1 febbraio alle ore 17 ci sarà l'Open day nella scuola La fonte dell'attore di Torregrotta, in programma “Un tuffo nel teatro emozionale di Fabio La Rosa”. Il teatro emozionale è un percorso rivolto solo a coloro che hanno voglia di approfondire la conoscenza con se stessi, attraverso.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Fabio La Rosa rilancia il suo "teatro emozionale" con un Open Day
Il 1 febbraio, Fabio La Rosa apre le porte del suo laboratorio a Torregrotta con un Open Day presso la scuola “La fonte dell'attore”.
