Un Posto al Sole anticipazioni 28 gennaio | Eduardo vuole fare un altro colpo

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Nuovo appuntamento su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana. L'appuntamento è alle 20.50, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Nell' episodio di mercoledì 28 gennaio Eduardo cercherà di fare un nuovo colpo con la banda, ormai tornato al suo passato criminale; Eleonor Price intanto, è pronta a trasferirsi a Palazzo Palladini. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti Eeonor Price ha visitato Palazzo Palladini e quando Roberto e Marina le hanno fatto gli onori di casa, si è subito innamorata dello stabile. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

