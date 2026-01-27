Un numero insufficiente L’amministrazione ci ascolti

L’aumento delle licenze taxi a Lucca ha suscitato diverse riflessioni. Pietro Bonino, presidente di Federalberghi Confcommercio Lucca, evidenzia come il numero di licenze sia diminuito, passando da 20 a 10 per i nuovi taxi. La questione rimane aperta, con l’amministrazione invitata a prestare maggiore ascolto alle esigenze degli operatori e della comunità locale.

"Come siamo passati da 20 licenze a 10 per i nuovi taxi?". Se lo chiede Pietro Bonino, presidente provinciale di Federalberghi Confcommercio Lucca, che torna sulla questione delle nuove licenze taxi all'interno del Comune di Lucca. "Apprendiamo dalla stampa – afferma Bonino – dello svolgimento di un recente incontro fra l'amministrazione comunale e i rappresentanti della categoria dei tassisti durante il quale, si legge, si è parlato di un aumento graduale delle licenze per arrivare fino a dieci. Partendo da qua riteniamo doverose alcune considerazioni. In primo luogo, vorremmo capire come si sia passati dalle 20 nuovi licenze "suggerite" dallo studio commissionato nei mesi scorsi dal Comune, alle 10 attuali.

