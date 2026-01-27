Un minivan partito dalla Grecia si è schiantato contro un’autocisterna nelle vicinanze di Timisoara | nel bilancio anche tre feriti di cui uno in condizioni critiche

Un minivan partito dalla Grecia si è schiantato contro un’autocisterna vicino a Timisoara. Tre persone sono rimaste ferite, una in condizioni gravi. La tragedia ha coinvolto un gruppo di dieci tifosi del Paok Salonicco, che si trovavano a bordo del veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma la dinamica dell’incidente resta da chiarire.

Una trasferta come tante si è trasformata in tragedia per un gruppo di dieci tifosi del Paok Salonicco. Sette di loro sono morti e tre sono rimasti feriti (uno in condizioni critiche) dopo un terribile incidente stradale: il van su cui viaggiavano – e con cui erano partiti dalla Grecia alla volta di Lione, dove giovedì sera i bianconeri affronteranno la squadra di Fonseca per la sfida di Europa League – dopo un sorpasso decisamente azzardato si è infatti scontrato frontalmente con un’autocisterna che arrivava dal senso opposto di marcia. Quindi, nella dinamica dell’incidente, il minivan è stato poi sbalzato proprio contro il tir che stava sorpassando. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

