Un confronto a più voci dedicato agli oliveti millenari dell’alto Salento

Questo evento a Carovigno offre un approfondimento sugli oliveti millenari dell’alto Salento, coinvolgendo esperti e appassionati del settore. Un’occasione per conoscere la storia e l’importanza di questi patrimoni naturali, in un contesto informativo e rispettoso. L'incontro si svolge nel pomeriggio, favorendo un dialogo aperto e condiviso su un patrimonio culturale e ambientale unico della regione.

BRINDISI - Si intitola "Talk Carovigno" il confronto a più voci dedicato agli oliveti millenari dell'alto Salento che si terrà dalle 13.30 giovedì 29 gennaio nell'ambito della prima giornata di Evolio Expo, la rassegna specializzata dedicata all'olio extravergine d'oliva in programma fino a.

