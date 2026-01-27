Il concorso su Dante, rivolto ai licei di Ravenna, offre agli studenti un’occasione per approfondire la figura del poeta e il suo patrimonio culturale. L’iniziativa intende promuovere lo studio della letteratura italiana attraverso un momento di confronto e riflessione, richiamando l’eredità di Lia Leonardi Castellari. Un’opportunità importante per i giovani per avvicinarsi alla poesia di Dante e alla storia locale.

Torna il concorso dantesco Lia Leonardi - Castellari, per un’edizione rivolta ai licei della provincia di Ravenna. "Questo concorso nasce nel 2011 con l’intento di ricordare mia madre – dice il notaio e intellettuale faentino Paolo Castellari – era una professoressa, insegnante prima del liceo e poi dell’istituto tecnico, appassionata di Dante e della Divina Commedia; per l’edizione del 2023 abbiamo invitato anche un liceo di Firenze, mentre quest’anno abbiamo deciso di estendere la partecipazione volontaria a tutti i licei della provincia di Ravenna". Le scuole che aderiranno al concorso, che vedrà le prove scritte entro marzo e la premiazione entro aprile, potranno far partecipare due o tre studenti per ogni classe del triennio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un concorso su Dante per i licei. Ricordando Lia Leonardi Castellari

