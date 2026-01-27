Un biglietto per Roma in 24 secondi | Julian Bianchi porta la Rari Nantes ai campionati nazionali

La piscina olimpica di Ravenna ha ospitato la prima uscita stagionale in vasca da 50 metri, con una formula aperta che ha coinvolto atleti di varie età e qualificato i migliori 16.

La piscina olimpica di Ravenna ha ospitato la prima uscita stagionale in vasca da 50 metri, con una formula "open" che ha permesso il confronto diretto tra atleti di diverse fasce d'età, qualificando i migliori 16 tempi assoluti. La Rari Nantes Romagna si è presentata all'appuntamento con circa.

