Un angolo di pace senza filtri

Da lecceprima.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un mondo frenetico, trovare un angolo di pace è essenziale. Questo luogo invita a fermarsi, respirare profondamente e apprezzare la natura che ci circonda, offrendo un momento di serenità e riflessione. Un ambiente autentico dove tutto sembra trovare il proprio posto, tra riflessi d’acqua, alberi silenziosi e montagne maestose.

Qui tutto sembra trovare il proprio posto: l’acqua immobile che riflette il cielo, gli alberi che osservano in silenzio e la montagna che resta, immensa, a ricordare quanto sia bello fermarsi e respirare davvero. Foto scattata a Riva del Garda da Luigi Lugas di Copertino.Lo scatto integrale.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Lago di Caldonazzo, l'oasi nascosta dove il tempo si ferma tra montagne e riflessi d'acquaTra i rilievi dolci della Valsugana, il Lago di Caldonazzo si svela come un angolo di pace autentica, lontano dai circuiti più battuti. Qui, l'acqua cristallina riflette cieli azzurri e montagne

