Questo articolo analizza il ruolo di Im Tirtzu, un'organizzazione israeliana di estrema destra, nel contesto del conflitto israelo-palestinese. Si approfondiscono le sue attività e l’effetto sulla sopravvivenza di villaggi palestinesi, evidenziando come spesso tali questioni siano trascurate dall’opinione pubblica internazionale. Un’analisi sobria e precisa delle dinamiche in gioco, senza sensazionalismi, per una comprensione equilibrata della situazione.

Terra rimossa Gli ultimi 150 membri della comunità beduina cacciati dalla violenza dei coloni. Reportage da Ras Ain al-Oja, Terra rimossa Gli ultimi 150 membri della comunità beduina cacciati dalla violenza dei coloni. Reportage da Ras Ain al-Oja, A prima vista sembrano degli hipster di Tel Aviv, invece sono degli attivisti di Im Tirtzu, ong di estrema destra impegnata contro i gruppi israeliani di sinistra che difendono i palestinesi. Sono in quattro, un paio avranno 18-19 anni, e a Ras Ain al Oja, a pochi chilometri da Gerico nella Valle del Giordano, sono venuti per accertarsi che gli ultimi 150 beduini di questo piccolo villaggio (un tempo erano un migliaio) siano scappati tutti. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Un altro villaggio palestinese cessa di esistere nell’indifferenza del mondo

Approfondimenti su Im Tirtzu

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Im Tirtzu

Argomenti discussi: Un colono punta il fucile su due carabinieri. Roma stavolta protesta; Taybeh, villaggio cristiano in Cisgiordania tra attacchi dei coloni, resistenza della comunità e sostegno della Chiesa; A Israele basta un solo mese per creare una colonia illegale in Cisgiordania; Cisgiordania, carabinieri minacciati da colono israeliano. Farnesina: Israele indagherà.

In Cisgiordania sistematica asfissia dei diritti dei palestinesi. Segregazione razziale e apartheid: cosa dice il rapporto OnuL’ultimo rapporto dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, reso noto a Ginevra, parla chiaro: in Cisgiordania c’è un sistema che assomiglia sempre di più all’apartheid. L’ONU aff ... quotidiano.net

Taybeh, villaggio cristiano in Cisgiordania tra attacchi dei coloni, resistenza della comunità e sostegno della ChiesaRamiz guarda, dall’alto di Taybeh, la stalla dove raccoglie il suo bestiame – mucche e capre – dopo averlo portato al pascolo sulla terra che appartiene alla sua famiglia da generazioni. Poi, dal cell ... difesapopolo.it

Il nostro aperitivo per salutarci a fine vacanza, con la speranza di rivederci in qualche altro villaggio in giro per il mondo - facebook.com facebook