Un accordo dolcissimo | il miele italiano biologico entra nel menù di McDonald’s

L’introduzione del miele biologico italiano nel menu di McDonald’s rappresenta un esempio di collaborazione tra grandi catene e piccoli produttori di qualità. Questa iniziativa promuove prodotti locali e sostenibili, offrendo ai clienti un’opzione più naturale e genuina. Un’attenzione crescente verso l’origine e la qualità degli ingredienti, nel rispetto delle produzioni biologiche italiane.

Sembra un ossimoro, invece è un binomio non solo possibile, ma efficace: McDonald’s e piccoli produttori del Made in Italy di qualità. A metterli insieme è stata la Fondazione Qualivita, che ora punta sul miele d’acacia biologico. Il colosso del fast food ne comprerà otto tonnellate, per l’equivalente di 2 milioni di bustine, che saranno distribuite nel corso di 12 mesi nei suoi oltre 800 ristoranti distribuiti su tutto il territorio nazionale. L’iniziativa è stata presentata al ministero dell’Agricoltura, alla presenza del ministro Francesco Lollobrigida, nell’ambito dell’incontro “Alleanza per le Api”, promosso da Qualivita e Fai – Federazione Apicoltori Italiani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

