ultimo compie 30 anni e pubblica un toccante messaggio rivolto ai fan

Ultimo celebra il suo trentesimo compleanno con un messaggio dedicato ai fan. Un gesto sincero che riflette il suo affetto e gratitudine, consolidando il legame con il pubblico in un momento importante della sua vita.

Oggi, martedì 27 gennaio, Ultimo compie 30 anni. Per l’occasione il cantautore ha condiviso sui social un lungo messaggio dedicato ai suoi fan, nel quale ha rivissuto le tappe più importanti della sua carriera. Giornata importante, quella di oggi, per Ultimo. Proprio martedì 27 gennaio, il celebre cantautore spegne 30 candeline e per l’occasione ha festeggiato insieme ai suoi cari. L’artista romano ha tuttavia trovato anche il tempo per pubblicare un lungo messaggio sui social, rivolto ai suoi fan, che negli ultimi anni non lo hanno mai lasciato solo. Nel post, Niccolò ha rivissuto tutti i momenti più speciali vissuti insieme al sui pubblico, dal primo album, alla vittoria a Sanremo Giovani, passando per il primo tour di palasport, fino ad arrivare al traguardo del primo Olimpico. 🔗 Leggi su Novella2000.it

