In questa guida troverai le ultime novità aggiornate in tempo reale sul calciomercato estivo. Segui le notizie più recenti e le trattative in corso, con informazioni precise e puntuali per rimanere sempre informato sulle mosse di club e giocatori.

Mercato Juve: chi sarà il nuovo attaccante? Non solo Kolo Muani, spunta una suggestione a sorpresa. Tutti i nomi in lista Perisic all’Inter: Psv-Bayern Monaco decisiva per il ritorno in nerazzurro. Il motivo e cosa filtra sul possibile affare Yildiz Juventus, decisione presa sul rinnovo: la mossa di Comolli ed Elkann, la frase di Spalletti. Cos’è successo nell’ultimo incontro Mercato Torino, che intreccio per il futuro di Ngonge! Ci prova l’Espanyol ma serve l’ok anche del Napoli: il motivo Mercato Juve: chi sarà il nuovo attaccante? Non solo Kolo Muani, spunta una suggestione a sorpresa. Tutti i nomi in lista Moviola Verona Udinese, i giornali giudicano così la direzione di Manganiello! Cosa è emerso dal suo operato al Bentegodi Bove racconta: «Ho pensato di smettere, ma non ho paura. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

ULTIM'ORA! INASPETTATO COLPO DI MERCATO PER IL NAPOLI! NAPOLI NEWS

Ultime notizie su Calciomercato Live

Argomenti discussi: Calciomercato 2026, news, trattative e indiscrezioni del 18 gennaio; Napoli, sprint per Fortini. Roma, apertura per Carrasco. Tutte le notizie; Calciomercato LIVE: le ultime notizie di mercato, trasferimenti ufficiali e trattative in diretta; Le notizie di calciomercato del 21 gennaio 2026: Mateta si allontana dalla Juventus.

Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve su Kolo Muani, il Napoli vuole Fortini. Roma vicina a CarrascoCalciomercato in diretta, le news di oggi 27 gennaio e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it

LIVE Mercato: Sassuolo, Nzola è più vicino. Il Parma va su Luvumbo e NicolussiSu M’Bala Nzola, 29 anni, c’è un’accelerata importante: il club neroverde è prossimo a definire con la Fiorentina il prestito dell’angolano, dopo i sei mesi trascorsi a Pisa. La fumata bianca pare ... gazzetta.it

Claudio Lippi ha deciso di parlare con Fabrizio Corona mentre si trova in ospedale. E' in terapia intensiva, le sue condizioni sarebbero molto gravi https://www.ultimenotizieflash.com/cinema/news-spettacolo/claudio-lippi-in-terapia-intensiva-vivro-sotto-un- - facebook.com facebook

Sparatoria Milano: le ultime notizie dall'inviato Carmelo Schininà x.com