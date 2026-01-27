Gaston Brugman torna ad indossare la maglia del Pescara, rafforzando il centrocampo della squadra. La sua presenza rappresenta un elemento di continuità e esperienza, contribuendo alla stabilità della formazione biancazzurra. L'annuncio ufficiale conferma il ritorno del calciatore, in un momento importante per il club e i tifosi.

Dopo Davide Bettella e prima dell'annuncio ufficiale per Lorenzo Insigne, c'è un terzo ritorno in biancazzurro da celebrare: quello di Gaston Brugman.Il Pescara Calcio ha infatti comunicato di aver raggiunto l’accordo con il suo ex capitano, che torna ufficialmente a vestire la maglia biancazzurra, scegliendo il numero 8 che era di Matteo Dagasso. La cessione di Dagasso al Venezia non è ancora ufficiale ma questo indizio lascia capire che è solo questione di tempo. Brugman è atterrato questa mattina a Roma e si è poi diretto a Pescara insieme alla sua famiglia. Nel corso della giornata ha svolto le visite mediche presso il Medical Center di Pescara e ha successivamente sottoscritto il contratto negli uffici del presidente Daniele Sebastiani.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Pescara GastonBrugman

La partita tra Monza e Pescara si è conclusa con un risultato di 3-0 in favore dei padroni di casa.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Pescara GastonBrugman

Argomenti discussi: Australian Open 2026, ufficiale l’orario di Sinner-Gaston: il programma completo di martedì 20 gennaio; Australian Open, Sinner-Gaston: risultato e commento - Live; Sinner vince all'esordio degli Australian Open: Gaston si ritira nel terzo set; Sinner, ecco a che ora gioca contro Gaston e dove vedere (in tv e streaming) l'esordio di Jannik agli Australian Open.

Ufficiale: torna anche Gaston Brugman al Pescara [FOTO]Dopo Davide Bettella e prima dell' annuncio ufficiale per Lorenzo Insigne, c'è un terzo ritorno in biancazzurro da celebrare: quello di Gaston Brugman.Il Pescara Calcio ha infatti comunicato di aver r ... ilpescara.it

Gaston Brugman è arrivato a Pescara e poco fa ha sostenuto le visite mediche. A breve la firma sul contratto. Intanto si avvicina un altro clamoroso ritorno in casa Pescara: Lorenzo Insigne! L’attaccante del Pescara delle meraviglie di Zeman (e campione d’Eur - facebook.com facebook

Gaston Brugman a Pescara per la firma x.com