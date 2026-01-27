Ue e India completano i negoziati per un accordo di libero scambio

L’Unione Europea e l’India hanno portato a termine i negoziati per un accordo di libero scambio. Questo passo mira a rafforzare i legami economici e politici tra due delle maggiori economie mondiali, in un contesto di crescenti sfide globali. La firma dell’accordo potrebbe influenzare i rapporti commerciali e le strategie di sviluppo di entrambe le aree.

Roma, 27 gen. (askanews) – Unione Europea e India hanno completato i negoziati per un accordo di libero scambio, che secondo quanto afferma la Commissione europea punta a rafforzare i legami economici e politici tra la seconda e la quinta maggiore economia del mondo, in una fase di crescenti tensioni a e sfide a livello globale. Attualmente Ue e India hanno un interscambio di beni per un controvalore di 180 miliardi di euro l’anno, che secondo l’Ue sostiene l’equivalente di quasi 800mila posti di lavoro in Europa. Con questo accordo le esportazioni europee di beni in India raddoppierebbero per il 2032 grazie a l’eliminazione di dazi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

