Ue | Braga ' Meloni riferisca in aula sull' ultimo Consiglio'

La richiesta di chiarezza da parte di Braga si concentra sulla necessità che Meloni riferisca in aula dopo il recente Consiglio europeo. L’obiettivo è garantire trasparenza e informazione precisa sui temi trattati durante la riunione straordinaria. La discussione si inserisce nel più ampio contesto di dialogo tra istituzioni e rappresentanti politici italiani ed europei.

Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Abbiamo chiesto nuovamente che la presidente del Consiglio venga a fornire comunicazioni in aula a valle della riunione straordinaria del Consiglio europeo della scorsa settimana". Lo ha detto la capogruppo del Pd Chiara Braga al termine della Conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

Giorgia Meloni non sarà presente in aula domani al Senato, come richiesto dai gruppi di opposizione, per riferire sul Consiglio europeo straordinario di Bruxelles.

