Ucraina media | Garanzie Usa a Kyiv se cede sul Donbass

L’amministrazione USA avrebbe comunicato a Kyiv che le garanzie di sicurezza americane dipendono dall’accordo di pace con la Russia, incluso un possibile abbandono del controllo sul Donbass. La notizia evidenzia le condizioni poste dagli Stati Uniti per il sostegno alla sicurezza ucraina, sottolineando il ruolo cruciale delle trattative di pace nel contesto del conflitto.

L’amministrazione Trump avrebbe comunicato a Kyiv che eventuali garanzie di sicurezza da parte degli Stati Uniti sarebbero vincolate al raggiungimento preliminare di un’intesa di pace con la Russia, un accordo che, secondo quanto riferito, potrebbe includere la rinuncia al controllo del Donbass. È quanto emerge da un’esclusiva del Financial Times, secondo cui Washington avrebbe anche fatto capire di essere disposta ad assicurare all’Ucraina un rafforzamento delle forniture militari in una fase di pace, qualora il governo ucraino accettasse di ritirare le proprie truppe dalle aree dell’est del Paese attualmente sotto il suo controllo come contropartita per la fine del conflitto con Mosca. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Approfondimenti su Ucraina Donbass

L'articolo analizza le recenti evoluzioni nel conflitto tra Russia e Ucraina, focalizzandosi sulla questione del Donbass e sulle garanzie di sicurezza.

Dopo due giorni di colloqui a Berlino, si registrano progressi significativi nei negoziati tra Ucraina e Russia, con un consolidamento delle richieste di pace da parte di Kiev.

