Ucraina | Dl aiuti in aula alla Camera dal 9 febbraio

Il decreto agli aiuti all'Ucraina sarà esaminato in aula alla Camera tra il 9 e il 13 febbraio, segnando un passo importante nel sostegno al paese coinvolto nel conflitto. La discussione si svolgerà in una settimana di lavori dedicati alle questioni di politica estera e sicurezza, riflettendo l'attenzione delle istituzioni su questa tematica.

Roma, 27 gen (Adnkronos) - Il Dl sugli aiuti all'Ucraina sarà in aula alla Camera nella settimana dal 9 al 13 febbraio. Lo ha stabilito la Conferenza dei capigruppo di Montecitorio.

