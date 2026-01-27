In un'area di Milano, un giovane di 28 anni è stato ucciso da un poliziotto durante un intervento antidroga. La vicenda, avvenuta nel quartiere di via Impastato, si è conclusa con la tragica perdita di una vita, sollevando domande sulla dinamica dei fatti e sulle circostanze degli spari. Questa notizia richiede un'analisi accurata degli eventi e delle responsabilità coinvolte.

Un lunedì di sangue vicino al 'bosco della droga' di Milano. Una pattuglia di agenti in divisa e in borghese sta svolgendo un servizio antidroga in via Impastato, nel quartiere Rogoredo, nota zona dello spaccio cittadino. Ucciso a Rogoredo Poco prima delle 18 di ieri, secondo la ricostruzione della polizia, un 28enne marocchino con precedenti per spaccio di droga e resistenza a pubblico ufficiale si avvicina mentre gli agenti stanno fermando un presunto spacciatore. L'uomo punta un'arma contro la pattuglia. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Ucciso a 28 anni da un poliziotto: l'alt dell'agente, la pistola (a salve) puntata contro e gli spari. Cosa è davvero successo

Approfondimenti su Milano Impastato

A Milano, nel quartiere Rogoredo, si è verificata una sparatoria in cui un giovane di 20 anni è stato ucciso da un agente di polizia.

In un episodio a Milano, un 28enne è stato ucciso da un poliziotto in via Impastato.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Milano Impastato

Argomenti discussi: Milano, 28enne ucciso da agente a San Donato. Aveva una pistola a salve; Sparatoria a Milano, morto un 28 enne di origini marocchine; Milano, poliziotto spara a un uomo di 28 anni e lo uccide. La vittima aveva una pistola a salve; Spari in strada a Rogoredo a Milano in via Impastato, morto 28enne colpito da agenti in borghese: Era armato.

Milano, 28enne ucciso da agente a San Donato. Aveva una pistola a salveÈ successo intorno alle 18 di oggi, 26 gennaio, in via Giuseppe Impastato. Secondo quanto si apprende, gli uomini delle forze dell'ordine stavano svolgendo un servizio antidroga. Il giovane ha puntato ... tg24.sky.it

Si sa ancora poco sull’uomo ucciso a Milano da un agente di poliziaUn uomo di 28 anni è stato ucciso da un agente della polizia a Rogoredo, un quartiere nella periferia sud di Milano. Ci sono poche informazioni: si sa quello che ha riferito la polizia, e cioè che l’u ... ilpost.it

Un uomo marocchino di 28 anni è stato ucciso oggi, 26 gennaio, in via Giuseppe Impastato a Milano, tra il quartiere di Rogoredo e San Donato, da una pattuglia di agenti https://shorturl.at/r97nZ - facebook.com facebook

Ragazzo di 20 anni ucciso in una sparatoria a Milano dalla polizia: aveva una pistola a salve x.com