U S Avellino la presentazione ufficiale di Jacopo Sassi

La presentazione ufficiale di Jacopo Sassi si terrà martedì 27 alle ore 18:00 presso lo Store Ufficiale U. È un’occasione per conoscere il nuovo acquisto e approfondire i dettagli della sua integrazione nel team.

Benvenuto Jacopo Sassi!Martedì 27 alle ore 18:00 si terrà la presentazione ufficiale di Jacopo Sassi presso lo Store Ufficiale U.S. Avellino 1912.Un’occasione speciale per: ascoltare la sua intervista, scattare foto, ricevere autografi.Evento aperto a tutti i tifosi.Ti aspettiamo allo StoreVia.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

