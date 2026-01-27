Tuttosport – Porta rispetto e stai più attento quando parli
2026-01-27 14:39:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: L’evoluzione del calcio e la risposta a Diego Costa. Sull’evoluzione del calcio: “ Quando qualcuno dice il calcio è sempre quello. non è vero. C’è un’evoluzione assurda, se non sei al passo dei tempi resti indietro, basti pensare alla figura del portiere, l’utilizzo, c’è un portiere bravo con i piedi ma anche una lunga gittata sotto pressione. Prima si aspettava nella propria metà campo, riparto o contropiede, c’era una suddivisione, adesso non c’è più, l’obiettivo primario è dominare le partite, avere la palla e quindi quando ce l’hai tu io non aspetto l’intercetto, vengo di là a prenderla, è cambiato tanto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Conferenza stampa Conte pre Napoli Chelsea: «Ex campioni d’Italia? Frase infelice di Spalletti, serve rispetto. Deve stare più attento quando parla!»
In questa conferenza stampa, Antonio Conte commenta le recenti dichiarazioni di Luciano Spalletti, sottolineando l'importanza del rispetto tra allenatori e analizzando le tensioni tra le due squadre.
Se stai usando canali Whatsapp stai attento: l’UE stringe la morsa sui controlli
Conte boom, Spalletti nel mirino dopo il 3-0 Juve: Porta rispetto e stai più attento quando parliUnisciti alla Community Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su noti ... tuttosport.com
Possibile intreccio di mercato tra Inter e Juve, Tuttosport: Muharemovic porta FrattesiSi apre con il mercato la prima pagina lanciata oggi in edicola da Tuttosport. Il quotidiano torinese si concentra in particolare sul possibile intreccio tra Inter e Juventus che potrebbe vedere lo ... m.tuttomercatoweb.com
Si complica la pista che porta a #EnNesyri Come riportato da Tuttosport il Siviglia potrebbe far saltare il banco: tra le alternative #Mateta, #Zirkzee e #Beto L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook
Super Kylian Mbappé: segna due gol nel giro di 20 minuti e porta avanti il Real 2-0 in questo primo tempo contro il Monaco #Tuttosport #RealMonaco x.com
