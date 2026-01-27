Tuttosport – Porta rispetto e stai più attento quando parli

Da justcalcio.com 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questo articolo si analizza l’attuale scenario del calciomercato, con particolare attenzione alle recenti evoluzioni nel calcio e alla risposta a Diego Costa. Un approfondimento che offre una visione chiara e sobria degli eventi, senza enfasi, per aiutare i lettori a comprendere le dinamiche di mercato e le implicazioni future.

2026-01-27 14:39:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: L’evoluzione del calcio e la risposta a Diego Costa. Sull’evoluzione del calcio: “ Quando qualcuno dice il calcio è sempre quello. non è vero. C’è un’evoluzione assurda, se non sei al passo dei tempi resti indietro, basti pensare alla figura del portiere, l’utilizzo, c’è un portiere bravo con i piedi ma anche una lunga gittata sotto pressione. Prima si aspettava nella propria metà campo, riparto o contropiede, c’era una suddivisione, adesso non c’è più, l’obiettivo primario è dominare le partite, avere la palla e quindi quando ce l’hai tu io non aspetto l’intercetto, vengo di là a prenderla, è cambiato tanto. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

tuttosport 8211 porta rispetto e stai pi249 attento quando parli

© Justcalcio.com - Tuttosport – “Porta rispetto e stai più attento quando parli”

Approfondimenti su Calciomercato

Conferenza stampa Conte pre Napoli Chelsea: «Ex campioni d’Italia? Frase infelice di Spalletti, serve rispetto. Deve stare più attento quando parla!»

In questa conferenza stampa, Antonio Conte commenta le recenti dichiarazioni di Luciano Spalletti, sottolineando l'importanza del rispetto tra allenatori e analizzando le tensioni tra le due squadre.

Se stai usando canali Whatsapp stai attento: l’UE stringe la morsa sui controlli

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Calciomercato

Argomenti discussi: Allegri non ci sta: Fortuna Milan? Mancanza di rispetto. Se e ma, così è difficile; Juve seria, niente bulli e bambocci: Spalletti gobbo, Napoli e il centravanti, Serve uno che...; La Lazio di Sarri non punge e la svolta non arriva: solo 0-0 a Lecce; Juve-Napoli, la formazione ufficiale di Spalletti: le scelte per sfidare Conte.

tuttosport porta rispetto eConte boom, Spalletti nel mirino dopo il 3-0 Juve: Porta rispetto e stai più attento quando parliUnisciti alla Community Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su noti ... tuttosport.com

Possibile intreccio di mercato tra Inter e Juve, Tuttosport: Muharemovic porta FrattesiSi apre con il mercato la prima pagina lanciata oggi in edicola da Tuttosport. Il quotidiano torinese si concentra in particolare sul possibile intreccio tra Inter e Juventus che potrebbe vedere lo ... m.tuttomercatoweb.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.